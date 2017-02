Tom Brady, leikstjórnandi New England Patriots, lokaði umræðunni um hver er besti leikstjórnandi allra tíma í NFL-deildinni í amerískum fótbolta þegar hann vann sinn fimmta Super Bowl-titil eftir ævintýralegan sigur á Atlanta Falcons aðfaranótt mánudags.



Enginn leikmaður hefur unnið Super Bowl fimm sinnum og enginn verið kjörinn mikilvægasti maður leiksins, MVP, fjórum sinnum.



Brady verður fertugur áður en næsta tímabil hefst í september en hann er í betra formi en nokkru sinni fyrr. Eiginkona hans, ofurmódelið fyrrverandi Gisele Bundchen, þráir samt ekkert heitar en að Brady leggi skóna á hilluna og bað hann um það í miðjum fagnaðarlátunum á sunnudaginn.



„Ef eiginkonan fengi að ráða myndi ég hætta í dag. Hún bað mig um að hætta þrisvar sinnum í nótt,“ sagði Tom Brady í útvarpsviðtali daginn eftir Super Bowl-sigurinn.



Það kemur aftur á móti ekki til greina hjá Brady að hætta núna á meðan hann hefur heilsu til að spila. „Ég sagði bara því miður elskan, ég er að skemmta mér of vel.“



„Mér líður enn eins og ég geti spilað. Ég elska það sem ég geri og ég get spilað áfram þannig ég held að mér myndi bara leiðast ef ég væri ekki að spila vitandi að ég gæti enn þá verið úti á vellinum. Ég ætla bara að leggja enn meira á mig og halda áfram að spila í mörg ár í viðbót.“



Gisele hefur áhyggjur af manninum sínum í hverjum leik þar sem í hinu liðinu er haugur af 100-150 kílóa drekum sem vinna við það eitt að fella leikstjórnendur og helst meiða þá. Brady opinberaði í viðtalinu í gær að Gisele gaf honum hálsmen sem á að hafa krafta til þess að verja eiginmanninn.



„Hún er mjög ánægð með að ég nota hálsmenið því hún vill ekki að neinn felli mig. Hún segir mér alltaf að kasta boltanum frá mér rosalega hratt. Ég reyni að fara eftir því,“ segir Tom Brady.



