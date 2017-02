Bandaríski djasssöngvarinn Al Jarreau er látinn, 76 ára að aldri. Útgefandi hans segir að hann hafi andast í Los Angeles.



Í frétt BBC segir að hann hafi áður verið lagður inn á sjúkrahús fyrr í mánuðinum vegna örmögnunar, en hann var þá á tónleikaferðalagi.



Jarreau vann sjö sinnum til Grammy-verðlauna og var þekktur meðal annars fyrir að hafa flutt upphafsstef sjónvarpsþáttanna Moonlighting.



Þá var hann einn þeirra sem söng eina laglínu í lagi Michael Jackson, „We are the World“, en hann fór með línuna „… and so we all must lend a helping hand“.