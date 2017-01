Janúar og febrúar eru oft kallaðir „dump months“ eða ruslmánuðirnir í kvikmyndabransanum því að myndir sem koma út í þessum mánuðum eiga oftast litla möguleika á því að fá mikla aðsókn. Hollywood-stúdíóin „henda ruslinu“ í þessa mánuði – þeim myndum sem þau búast ekki við að skili miklum peningum er oft „dömpað“ hingað. Þetta stafar einfaldlega af því að mánuðurinn á undan er að sjálfsögðu desember, en það er einn vinsælasti kvikmyndamánuður ársins. En það eru þó fleiri ástæður fyrir þessu. Til að mynda er fólk yfirleitt með minna fé milli handanna eftir sturlaða eyðslu jólanna, veðrið er oft á tíðum verra og allar Óskarsbeiturnar verða að koma út seinnipart árs svo að gamla fólkið sem sér um að tilnefna þær til verðlaunanna muni nú eftir þeim.



Shadow of a Doubt er ein besta kvikmynd allra tíma og viti menn, hún kom í kvikmyndahús í janúar.

Þessu hefur þó ekki alltaf verið háttað svona. Í bernsku kvikmyndanna voru til að mynda margar góðar myndir gefnar út í janúar – nokkrar klassískar Charlie Chaplin myndir eins og The Kid og The Circus komu út í þessum óvinsæla mánuði og síðar meir, á fimmta áratugnum komu út myndir eins og The Grapes of Wrath, Sullivan’s Travels, Shadow of a Doubt og The Treasure of the Sierra Madre en allar eru þær óneitanlega nokkrar af bestu myndum allra tíma.