Írinn Conor McGregor notar fríið sitt frá UFC til þess að reyna fyrir sér í leiklistinni og í gær mátti sjá frumraun hans á því sviði þar sem hann leikur með Jon Lovitz.



Þeir eru í aðalhlutverkum í litlum stiklum fyrir Pegasus World Cup Invitational. Þar eru hestar í aðalhlutverkum en ekki bardagamenn og stórir peningar í boði. Þess vegna er hóað í peningamanninn Conor McGregor.





Sport of Kings - meet your new King! @PegasusWorldCup @realjonlovitz pic.twitter.com/IOiqHw8ImC

— Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) January 4, 2017

Conor leikur sjálfan sig í stiklunum og er orðinn knapi. Það sem meira er þá ætlar hann að verða besti knapinn „pund fyrir pund“.



Conor stendur sig ágætlega í stiklunni þar sem hann spyr meðal annars hversu erfitt það geti eiginlega verið að keppa á hestum. Hann sé bestur í öllu sem hann tekur sér fyrir hendur.



Von er á fleiri stiklum á næstu dögum.