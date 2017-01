Dagur B. Eggertsson borgarstjóri segir borgarráð í dag hafa hafnað að ganga til viðræðna við bandaríska fjárfesta um sölu á Hellisheiðarvirkjun.



„Thanks, but no thanks," segir Dagur í Facebook-færslu sem hann birti fyrr í dag.



Markaðurinn, fylgirit Fréttablaðsins um viðskipti og efnahagsmál, greindi í gær frá tilboði einkahlutafélagsins MJDB í eignarhluti Reykjavíkurborgar, Akraneskaupstaðar og Borgarbyggðar í virkjuninni. Sveitarfélögin þrjú fengu fyrr í mánuðinum tilboð í eignarhluti sína en Orkuveita Reykjavíkur (OR) hafnaði um miðjan desember tilboði sama félags í virkjunina í annað sinn.



Dagur B. Eggertsson, borgarstjóri.