Baldur Már Helgason hefur verið ráðinn framkvæmdastjóri Eyju fjárfestingafélags.



Félagið er í eigu Birgis Þórs Bieltvedt og Eyglóar Bjarkar Kjartansdóttur og á hlut í Domino’s á Íslandi, í Noregi og Svíþjóð og fjölmörgum þekktum veitinga- og kaffihúsum hér á landi svo sem Gló. Baldur mun einnig fara með framkvæmdastjórn þess félags samhliða starfi sínu hjá Eyju.



Í tilkynningu segir að meginhlutverk Baldurs verði að vinna að fjárfestingum og hafa umsjón með eignasafni Eyju þar sem hann mun sitja í stjórnum fyrirtækja í eigu Eyju auk þess að koma með margvíslegum hætti að rekstri þeirra.



„Helstu eignir Eyju eru eignarhlutir í Domino‘s á Íslandi, Noregi og Svíþjóð auk þess sem Eyja á meirihluta í Joe & The Juice á Íslandi, Gló, Brauð & co (gegnum Gló) og veitingastöðunum Snaps, Jómfrúnni og Café París.



Baldur er véla- og iðnaðarverkfræðingur frá Háskóla Íslands og hefur einnig lokið prófi í verðbréfaviðskiptum. Baldur hefur starfað í fjármálageiranum um 16 ára skeið, síðast sem fjárfestingastjóri á framtakssjóðasviði Virðingar (áður Auði Capital) frá árinu 2009 til ársloka 2016. Þar kom Baldur að fjárfestingum og sölum á fyrirtækjum, samskiptum við fagfjárfesta og eftirfylgni fjárfestinga með stjórnarsetu í fjölda félaga. Þar áður starfaði hann sem fjárfestinga- og lánastjóri hjá Íslandsbanka á árunum 2000-2009, þar af í þrjú ár á skrifstofum bankans í Kaupmannahöfn og New York. Alls hefur Baldur setið í stjórnum og verið áheyrnarfulltrúi hjá á fjórða tug félaga, hér á landi og erlendis.



Baldur Már er giftur Svanhildi Sigurðardóttur, markaðsráðgjafa hjá auglýsingastofunni Hvíta húsinu, og eiga þau þrjú börn,“ segir í tilkynningunni.