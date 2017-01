Eimskip hefur samiđ viđ China Shipbuilding Trading Company Limited og Guangzhou Wenchong Shipyard Co. Ltd. um smíđi á tveimur 2.150 gámaeininga flutningaskipum. Hvort skip kostar jafnvirđi 3,7 milljar...

Dagur B. Eggertsson borgarstjóri greindi í gćr frá ákvörđun borgarráđs Reykjavíkur um ađ hafna beiđni bandarískra fjárfesta um viđrćđur um sölu á Hellisheiđarvirkjun. "Thanks, but no thanks," sagđi Da...