Norski unglingaþátturinn Skam (Skömm) hefur aldeilis fallið í kramið hjá áhorfendum. Í þáttunum er fjallað um ástir og örlög nemenda við Hartvig Nissen framhaldsskólann í Osló.



Samfara vinsældum þáttanna fyrir utan Noreg eykst áhugi áhorfendanna á Ósló. Forráðamenn Hartvig Nissens skólans verða fyrir talsverðu áreiti vegna erlendra ferðamanna enda er skólinn í stóru hlutverki í þáttunum.



Skólastjórinn, Hanna Norum Elias­sen, hefur þurft að vísa fólki út úr skólanum vegna þess að það truflar kennslu. „Það er allt í góðu að skoða skólabygginguna að utan­verðu en við getum ekki fyllt skólann af ferðamönum,“ segir Hanna í samtali við sænska blaðið Expressen.



Serían hefur slegið rækilega í gegn og Svíar fjölmenna til Óslóar til að skoða staðhætti úr Skam. „Skólinn er opinber bygging svo fólki er heimilt að taka myndir hér fyrir utan,“ segir Hanna. Einn leikaranna sem nefnist Ísak í þáttunum gengur í þennan skóla í raunveruleikanum svo ef aðdáendur eru heppnir gætu þeir rekist á hann. Hartvig Nissens skólinn er á Niels Juels gate 56.



Raunveruleiki eða ekki

Leikkonan Josefine Frida Petter­sen sem leikur Nooru í þáttunum var gestur hjá spjallþáttastjórnandanum Skavlan þar sem hún sagði frá skemmtilegri uppákomu úr eigin lífi. Leikararnir fá mikla athygli í einkalífinu vegna þáttanna. Josefine fór út að skemmta sér með vinum sínum.



„Ég fékk mér glas á bar og settist niður með vinum mínum. Þá kom dyravörður og sagði ábúðarmikill: „Má ég sjá skilríkin þín?“ Ég sýndi þau en hann sagði: „Þetta eru fölsuð skilríki.“ Ég reyndi að útskýra að þetta væri ég og að ég væri orðin tvítug. Þá leit hann á mig og svaraði: „Heldurðu að ég þekki þig ekki? Þú ert Noora og ert bara sextán ára.“ Að því búnu hótaði hann að hringja á lögregluna. „Viltu ekki bara gúggla mig frekar?“ sagði leikkonan og dyravörðurinn sannfærðist loks.



Aukinn ferðamannastraumur

Á meðal staða sem sjást oft í þáttunum er til dæmi Beierbru í Ósló. Þar hanga Noora og vinir hennar. Til að komast á þennan stað er best að taka sporvagninn til Biermanns gate og labba þaðan að brúnni.



St. Hanshaugen-garðurinn er þar sem Noora og William rifust eftir að hann slengdi flösku í gaur úr Yak­uza-genginu. St. Hanshaugen er einn stærsti skemmtigarðurinn í Ósló. Þar er þekkt sumarkaffihús sem nefnist Festplassen.



Íbúðin sem Noora, Linn, Eskild og Ísak leigja saman er raunveruleg. Starfsmaður NRK sem kemur að þáttunum hefur búið í íbúðinni. Innanstokksmunir tilheyra raunverulegum íbúum. Íbúðin er við Deichmans gate 5.



Íbúðin sem William býr í er ekki langt frá miðbænum í Ósló og Aker Brygge. Gatan heitir Observatoriegata 14. Noora fór í partí þangað eftir að hafa fengið sms frá Evu.



Ef þú vilt gista á sama hóteli og Ísak og Even bókuðu sig inn á þá er það Radisson Blu Plaza að Sonja Henies plass 3.



Þeir sem fylgjast með þáttunum kannast við þessa staði. Unglingarnir í Skam hafa mikil áhrif á norræna krakka sem keppast við að læra norsku. Þegar fyrsti þáttur í nýrri seríu var sýndur nýlega hjá danska sjónvarpinu DR voru áhorfendur 560 þúsund. Þar með var slegið met í áhorfi á einstakan þátt í Danmörku.



Skam hlaut í desember Norrænu tungumálaverðlaunin fyrir að auka áhuga skandinavískra unglinga á norsku. Nú er verið að undirbúa bandaríska útgáfu af þáttunum.



Hér fyrir neðan er búið að kortleggja helstu staði í Osló sem glöggir aðdáendur Skam ættu að kannast við.