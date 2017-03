Orkuveita Reykjavíkur segir aðgerðaráætlun fyrirtækisins frá 2001, sem nefnd hefur verið Planið, hafa gengið vel upp. Upprunalega hafi hún átt að skila betri sjóðstöðu um 51,3 milljarða króna. Staðan hafi hins vegar batnað um 60,2 milljarða. Rekstrarafkoma OR, samkvæmt ársreikningi fyrir árið 2016, er svipuð og síðustu ár. Hins vegar er reiknað með að hátt gengi íslensku krónunnar muni skila fyrirtækinu verulegum reiknuðum hagnaði.



Hagnaður OR nam 13,4 milljörðum króna og arðsemi eigin fjár var tólf prósent.



Eigendur OR samþykktu planið í mars 2011 og síðan þá hefur fyrirtækið gefið út fjórar skýrslur á ári um árangur þess. Nú hefur lokaskýrslan verið gerð. Sparnaður í rekstri OR á tímabili Plansins nam 8,0 milljörðum króna og var 60 prósent umfram upphafleg markmið.



„Það er mikilvægt að Planið gekk upp og að okkur tókst að nýta það til umbóta á miklu fleiri sviðum í rekstrinum en fjármálunum einum. Samstaða meðal eigenda fyrirtækisins, stjórnar og starfsfólks öll þau ár sem við höfum unnið eftir því hefur verið ánægjuleg,“ segir Bjarni Bjarnason, forstjóri, í tilkynningu.



„Gildi Orkuveitu Reykjavíkur og dótturfélaganna eru framsýni, hagsýni og heiðarleiki. Ég tel að lokaskýrsla Plansins sem nú birtist almenningi beri með sér að við höfum sýnt hagsýni í rekstrinum. Það munum við gera áfram. Nú blasa við okkur margháttaðar breytingar og það reynir á framsýni okkar svo við grípum tækifærin sem í breytingunum felast. Þar má sem dæmi nefna umhverfisvænni samgöngur og snjallvæðingu innviðanna sem okkur er trúað fyrir. Það er mikilvægt að taka réttar ákvarðanir í þeim efnum til lengri tíma litið og að undirbúa þær vel. Hér eftir sem hingað til munum við kappkosta að gera almenningi heiðarlega grein fyrir því hvernig reksturinn stendur á hverjum tíma og hvaða áskoranir blasa við okkur.“